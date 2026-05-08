セイコーウオッチは、＜セイコー 5スポーツ＞Fieldシリーズより、回転式の簡易方位計を備えた新モデル4種を6月5日より発売する。希望小売価格は52,800円～56,100円（税込）。 【画像あり】カーキグリーンとブラウンのカラーリングに注目商品外観 本作は、アウトドアレジャーから日常使いまで幅広いシーンに対応するFieldシリーズを、機能とデザインの