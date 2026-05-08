セイコーウオッチは、＜セイコー 5スポーツ＞Fieldシリーズより、回転式の簡易方位計を備えた新モデル4種を6月5日より発売する。希望小売価格は52,800円～56,100円（税込）。

【画像あり】カーキグリーンとブラウンのカラーリングに注目 商品外観

本作は、アウトドアレジャーから日常使いまで幅広いシーンに対応するFieldシリーズを、機能とデザインの両面からアップグレードさせたモデル。セイコー 5スポーツの現行モデルにはないケース径41mmを採用し、サイズの選択肢が広がった。

ダイヤルには現行モデルで定評のあるアラビア数字のインデックスを配置し、数字にもルミブライトを塗布。ダイヤルの11カ所と時分秒針が暗所で光り、視認性を高めている。ダイヤル外周の目盛部分には円周状の加工が施され、質感を高めた仕上がりとなっている。

ベゼルには、過去のアーカイブモデルでも多く採用されていた回転式の簡易方位計を搭載。ベゼル側面にはライターカットを用い、フィールドウオッチにふさわしい操作性とデザイン性を備える。

HDB006JとHDB007Jには、ステンレススチール製の新型メタルブレスレットを採用。HDB008JとHDB009Jには、それぞれカーキグリーンとブラウンのダイヤルに同系色のナイロンストラップを合わせ、フィールドウオッチの世界観を引き出したデザインに仕上げている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）