《最新》ひみつのおもちゃキターーーッッ！！【マクドナルド】の「ハッピーセット」が可愛い

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」に、【サンリオ】キャラクターのおもちゃが登場中。ペンスタンドやおにぎりメーカーといった、可愛いだけじゃなく実用的なデザインのグッズがそろっています。今回は、2026年4月24日から登場した、シークレットおもちゃを含む第2弾のおもちゃをピックアップ。5月8日からは、第1弾と第2弾すべてのおもちゃが対象となる、第3弾がスタートします。数量限定なので、気になる人は早めにチェックしてみてください。

可愛すぎる香水瓶型のペンスタンド

ハッピーセット「サンリオキャラクターズ」第2弾のおもちゃは、「マイメロディ」「ポチャッコ」「シナモロール」「こぎみゅん」、そしてシークレットの5種類。@ftn_picsレポーターHaruさんがゲットしたうちの1つ、「マイメロディ パフューム型ペンスタンド」にフォーカス。「ペンを2、3本入れるのにちょうど良い大きさ」なのだそう。ピンク色の香水瓶をメインモチーフに、マイメロ、ハート、リボンと“可愛い”がぎゅっと詰まっていて、飾るだけで気分が上がりそう。さらに、レポーターHaruさん曰く「キラキラの可愛いシールでデコレーションして遊べる」というところも嬉しいポイント。大人も欲しくなりそうな、実用的なおもちゃです。

シークレットはこのキャラクター！

レポーターHaruさんが「シークレット出たーーーッッ」と大興奮で紹介しているのは、ひみつのおもちゃ「ハンギョドン くるくるおめめフィギュア」です。背中にあるボタンを押すと、目が上下に動く仕様。レポーターHaruさんは「ハンギョドンが変顔してるみたい」と、楽しんでいる様子。眺めているだけで、こちらもつい笑顔になってしまいそうです。5月8日からの第3弾では、シークレットを含めた「サンリオキャラクターズ」の第1弾、第2弾のおもちゃがゲットできるチャンス！ ぜひ、近くのマクドナルドに足を運んでみてください。

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writer：Yuri.A