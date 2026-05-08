ユニクロが、繊細でロマンティックなドレスやブラウスを日常に提案するスタイルで世界から注目を集めるコペンハーゲン発のブランド「セシリー バンセン」とコラボレーションした「ユニクロ アンド セシリー バンセン」を5月22日（金）より発売します。今回発売する春夏コレクションは、「Shapes of Poetry」をテーマに、セシリー バンセンの洗練されたデザインと温かみのあるクラフトマンシップに、ユニクロならではの着心地や素材