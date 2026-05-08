初コラボがアツい！　【ユニクロ×セシリー バンセン】春夏コレクション注目のアイテムをチェック

ユニクロが、繊細でロマンティックなドレスやブラウスを日常に提案するスタイルで世界から注目を集めるコペンハーゲン発のブランド「セシリー バンセン」とコラボレーションした「ユニクロ アンド セシリー バンセン」を5月22日（金）より発売します。

今回発売する春夏コレクションは、「Shapes of Poetry」をテーマに、セシリー バンセンの洗練されたデザインと温かみのあるクラフトマンシップに、ユニクロならではの着心地や素材のこだわりを融合させているのだそう。先日行われたメディア向けの試着会で、ウィメンズアイテム全ラインアップをチェックしてきました。

■フェミニンさをデイリーでまとうコレクションに

今回初コラボレーションとなる「ユニクロ アンド セシリー バンセン」は、セシリー バンセンらしいフラワーモチーフやフリル、シャーリングにボリュームスリーブなどのデザインディテールが随所に光るドレスやトップス、スカートをラインアップ。美しいシルエットで単品づかいもセットアップも楽しめるアイテムが揃っていました。

ウィメンズは全8アイテム。伸縮性のある素材などを採用し、着心地の良さにもこだわっているのだそう。今回は春夏コレクションの中でも特に気になったアイテムを試着して来ました！

■胸元とバックにプリントされたフラワーがアクセントの「グラフィックT」

「グラフィックT」は、ゆったりとしたサイズ感のベーシックな半袖Tシャツ。フロントの胸元にプリントされた2つ連なるフラワーがワンポイントになります。ブラックの「グラフィックT」には、ブラックでプリントされているのでさりげないアクセントとなりますよ。

バックにはインパクトのある大きなフラワーを2つプリント。一枚で主役になる「グラフィックT」は、シンプルなボトムスと合わせるとよりデザインが際立ちますよ。

この日合わせたのは、快適な履き心地ときれいなシルエットが人気のワイドパンツ「ジャージーバレルレッグパンツ」。シンプルなコーディネートではありますが、胸元とバックのフラワープリントがスタイリングのアクセントとなります。

「グラフィックT」のカラー展開は、ホワイト、グレー、ブラックの全3色。着回し力抜群なカラバリと、それぞれ異なるフラワープリントで、複数買いしたくなること間違いなしのアイテムとなっています。

■華奢見えシルエットの「シャーリングボリュームスリーブT」×「シャーリングスカート」

セットアップで絶対に着たいと思ったのは、「シャーリングボリュームスリーブT」と「シャーリングスカート」の組み合わせ。シャーリングとフリルのデザインディテールがポイントで、フィット感のある2アイテムを組み合わせると、美しいシルエットを演出してくれるんです。

「シャーリングボリュームスリーブT」は、シャーリングとフリルに加え、ボリュームスリーブのディテールがポイント。二の腕をカバーし、フィット感のあるシルエットでウエストラインを強調するので、華奢な印象を与えます。

背面はバックリボン付きで上品さを演出。やや立体感のある素材で、肌離れも伸びも良く、快適な着心地をかなえてくれますよ。



「シャーリングボリュームスリーブT」のカラバリは、チェック柄のオフホワイト、ホワイト、ブラックの3色展開。

セットアップだけでなく、「バギーカーブジーンズ」のような、ゆったりとしたシルエットのデニムと合わせるのもおすすめです。

「シャーリングボリュームスリーブT」と同じ素材感の「シャーリングスカート」は、シャーリングとフリルのデザインが腰周りにあしらわれ、トップスとリンクしながら、体型カバーもかなえてくれます。



「シャーリングスカート」は、チェック柄のオフホワイト、レッド、ブラックの3色展開。シンプルなトップスと合わせて、スタイリングの主役にするのも良さそう。

レッドの「シャーリングスカート」に同色の「シャーリングTノースリーブ」を合わせれば、リゾートにぴったりなワンピース風に。どちらも伸びが良くラフな着心地で、エキゾチックな印象をまとえます。

「シャーリングTノースリーブ」の立体的に立ち上がるフリルがさりげなく二の腕をカバー。ノースリーブが苦手な人でも取り入れやすい一枚となっていました。カラー展開は、「シャーリングスカート」と合わせられるチェック柄のオフホワイト、レッド、ブラックに加えホワイトの4色展開に。さらっとした着心地でありながら、コーディネートにアクセントをプラスしてくれますよ。

■ボタン付きのストラップで調整ができる「シャーリングワンピースノースリーブ」

「シャーリングワンピースノースリーブ」は、一枚でもレイヤードでも着こなしを楽しめるワンピース。胸から腰回りまでのシャーリングとフリルが施され、適度なフィット感でシルエットを美しく見せます。

ストラップはボタン付きで、合わせるアイテムや着こなし、好みに合わせて調整が可能。この日は胸元にワンポイントがあるTシャツとレイヤリングしたので、長めに調節してみました。

カラーは、オフホワイト、レッド、ブラックの4色展開。やや立体感のある素材なので、旅先に持っていってもシワを気にせずに着用できそう。ラフだけどサマになるワンピースは夏にかけて大活躍の予感です。

合わせた「グラフィックT」は、胸元に2つ連なるフラワー刺繍パッチが付いたすっきりとしたサイズ感のベーシックな半袖Tシャツ。シンプルなデザインなので、どんなコーディネートでも合わせやすいのがポイントです。

カラー展開は、ホワイト、ピンク、グレー、ブラックの4色展開。このデザインの「グラフィックT」にしかないピンクが注目を集めそう！

■ゆったりとした着心地なのにサマになる「フリルTワンピース」

「フリルTワンピース」は、前後に大きなフリルを入れたデザインが特徴のコットン100%素材のワンピースです。裾に向かってボリュームのあるシルエットでゆったりとした着心地なのに、フリルで縦のラインを強調するのでルーズに見えないのがポイントです。

フロントの胸元に2つ連なるフラワー刺繍パッチ付き、バックには大胆にギャザーが入っているので一枚でもサマになります。

さらに両サイドにはスマホが収まるサイズ感のポケットがついているので、サクッとお出かけにも最適です。

「フリルTワンピース」のカラーバリエーションは、ホワイト、グレー、ブラックの3色展開。デザイン性も実用性も求めている人におすすめしたい一枚です。そのほかにも、同じくフリルと胸元の2つ連なるフラワー刺繍パッチを施したTシャツの「フリルT」（2,990円）もありましたよ。

■大人でも着られるフェミニンさを取り入れて

「ユニクロ アンド セシリー バンセン」は、5月22日（金）から発売スタート。5月8日（金）からは、オンラインにて先行予約販売が始まり、5月18日（月）から順次配送予定なので、いち早くゲットしたい人はお見逃しなく。

今回はウィメンズだけでなく、ブランド初のガールズラインも登場。親子でリンクコーデを楽しんだり、あえてガールズラインのサイズをチョイスして着こなしを工夫したりすることも◎

大人でも着られるフェミニンなアイテムをこの機会にチェックしてみてくださいね。

（吉川夏澄）