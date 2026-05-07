「アディダス（adidas）」が、夏に開催されるFIFAワールドカップ2026に向けてグローバルフィルム「バックヤード レジェンズ（Backyard Legends）」を公開した。現在、アディダスの公式YouTubeチャンネルで公開している。【画像をもっと見る】アディダスは、FIFAワールドカップ2026において公式試合球サプライヤーおよび日本を含む出場14ヶ国の公式キットサプライヤーを担当。今回のキャンペーンでは、今夏に開催されるFIFAワール