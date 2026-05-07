アディダスがW杯に向けたグローバルフィルムを公開　ティモシー・シャラメやメッシらが出演

「アディダス（adidas）」が、夏に開催されるFIFAワールドカップ2026に向けてグローバルフィルム「バックヤード レジェンズ（Backyard Legends）」を公開した。現在、アディダスの公式YouTubeチャンネルで公開している。

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アディダスは、FIFAワールドカップ2026において公式試合球サプライヤーおよび日本を含む出場14ヶ国の公式キットサプライヤーを担当。今回のキャンペーンでは、今夏に開催されるFIFAワールドカップ2026に向け、サッカーの原点ともいえる「自由に楽しむ気持ち」にスポットライトを当て、サッカー本来の魅力をあらゆるレベルのアスリートに向けて発信する。6月の開幕に合わせ、今後国内でもさまざまなイベントや施策を行うという。

キャンペーンフィルムでは、俳優 ティモシー・シャラメ（Timothée Chalamet）が主演を務め、アーティスト バッド・バニー（Bad Bunny）、前回のFIFAワールドカップ2022でMVPを受賞したリオネル・メッシ（Lionel Messi）、ジュード・ベリンガム（Jude Bellingham）、ラミン・ヤマル（Lamin Yamal）、トリニティ・ロッドマン（Trinity Rodman）、ペドリ（Pedri）、ウスマン・デンベレ（Ousmane Dembélé）、ハフィーニャ（Raphinha）、フロリアン・ヴィルツ（Florian Wirtz）、サンティアゴ・ヒメネス（Santiago Giménez）らが出演。また、ジネディーヌ・ジダン（Zinedine Zidane）、デビッド・ベッカム（David Beckham）、アレッサンドロ・デル・ピエロ（Alessandro Del Piero）といった1990年代を代表するスター選手も登場している。