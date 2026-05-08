阪神・村上頌樹投手（２７）が７日、先輩左腕の躍動を刺激にして約１カ月ぶりの２勝目を目指すと意気込んだ。先発する８日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）に向け、本拠地での投手指名練習に参加。４月３日・広島戦以来の白星へ「低く、丁寧に投げていけば粘れると思うので、しっかりやっていきたい」と気合を入れた。６日の中日戦では高橋が今季４度目の完封勝利を記録。同一カード３連敗を阻んで、バトンを託された。３戦連続完封とい