阪神・村上頌樹投手（２７）が７日、先輩左腕の躍動を刺激にして約１カ月ぶりの２勝目を目指すと意気込んだ。先発する８日・ＤｅＮＡ戦（甲子園）に向け、本拠地での投手指名練習に参加。４月３日・広島戦以来の白星へ「低く、丁寧に投げていけば粘れると思うので、しっかりやっていきたい」と気合を入れた。

６日の中日戦では高橋が今季４度目の完封勝利を記録。同一カード３連敗を阻んで、バトンを託された。３戦連続完封という偉業を現実にした高橋を「すごいピッチャー」と形容。その一方、負けられない思いもある。「自分も、ああいうピッチングができるように。ゲームにしっかり入っていけるようにしたい」と好投の青写真を描いた。

その中で特に意識するのは序盤の投球だ。前回１日の巨人戦は５回５失点で今季最短ＫＯ。二回に２点を先制され、三回はダルベックに３ランを浴びた。４月１７、２５日はいずれも初回に失点。だからこそ「ストライク先行でやっていきたいなと思っている。無駄な球がないように、意図した球を投げられるように」と細心の注意を払いながら腕を振っていく。

ＤｅＮＡとは今季初対戦。昨季は３試合で１勝１敗、防御率２・５７と及第点の成績を残した。「本当に、初回からしっかり投げられるようにやっていきたい」と自らに言い聞かせた村上。５戦ぶりの白星へ、今回こそ立ち上がりを乗り越える。