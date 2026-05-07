【漫画】本編を読む『浮気中の2人を閉じ込め、女の旦那を呼び出した』（サレ妻ユウナ：原案、宇藤翼：漫画/KADOKAWA）は、夫の不倫現場に遭遇してしまった妻が、その場で思いもよらない行動に出るところから始まる。タイトルの通り、浮気現場を目撃した瞬間にわいた衝動と、その後の人間関係の崩壊を描くストーリーである。結婚2年目のユウナは、夫・タケルと幸せな新婚生活を送っていた。しかし体調不良で仕事を早退し帰宅した