特集は、中東情勢の影響で工事が止まる現場も出てきた建設業界についてです。「私たちの声は届いていないのではないか」。これはある建設業者の声です。経営を維持できるか、生活していけるのか。切実な訴えをお聞きください。【写真でみる】「私たちの声は届いていないのか」止まる工事現場、追いつめられる中小建設業者の切実な声「材料ない」止まる工事現場5月20日、山形市内にあるアパートのリフォーム工事現場。足場が組まれ