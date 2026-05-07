AnthropicのAIエージェントインフラ「Claude Managed Agents」に、エージェントの動作を改善してメモリ消費を抑える「ドリーミング(dreaming)」機能が追加されました。New in Claude Managed Agents: dreaming, outcomes, and multiagent orchestration | Claudehttps://claude.com/blog/new-in-claude-managed-agentsLive from Code with Claude: we're launching dreaming in Claude Managed Agents as a research preview.O