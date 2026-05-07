©GettyImages『嵐が丘』の新解釈映画や、シェイクスピアの妻アン（アグネス）・ハサウェイを主人公にしたクロエ・ジャオ監督の映画『ハムネット』が話題になっている。今月は古典のリトールド（retold）作品をとりあげたい。アン・ハサウェイはソクラテスの妻クサンティッペなどと並んで悪妻の代名詞として知られてきた。「無知な百姓あがりの年増女で、18歳の天才少年をたぶらかして結婚し、夫に疎まれていた」というのが