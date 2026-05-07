お客さんが食事を楽しまれるにはどんな箸がよいか。考え抜かれた一膳が箸置きにのる。今回は箸が気になる3店をご紹介します。普段、自宅で食事するときに使う箸も併せて伺ってきました。日本の文化を確認するためのもの『銀座小十』＠銀座「今日は特別な食事だ、という演出からこの箸の形になりました。箸はひとつのメッセージですね」と店主の奥田透さん。この店では赤杉両細の利久箸を選んだ。赤杉は木の心材を使う希少箸。白赤