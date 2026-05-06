岩手県大槌町6日午後1時25分ごろ、岩手県大槌町の町役場付近で、「山林が燃えている」と目撃者から119番があった。地元消防によると、地上からの消火活動と防災ヘリによる放水を実施。けが人や住宅への延焼は確認されていない。2日に鎮圧した大規模山林火災とは距離があり、関連はないとみられる。釜石署によると、現場は同町小鎚の城山公園体育館から北に約150メートル付近の山林。近くに町役場がある。同町では、4月22日に