【モデルプレス＝2026/05/06】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5月5日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】M!LK佐野「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット◆佐野勇斗、家族集合ショット公開佐野は「家族で爆裂かましてきた」と添えて、家族との写真を複数枚投稿。水族館と思われる場所で、サングラスのスタンプで顔を隠した祖父母や両親、兄弟とみられる家族とと