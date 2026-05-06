M!LK佐野勇斗、水族館での家族集合ショットが話題「みんな似てる」「ほっこり」町田啓太も反応「骨格爆裂似すぎ」
【モデルプレス＝2026/05/06】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗が5月5日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】M!LK佐野「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット
佐野は「家族で爆裂かましてきた」と添えて、家族との写真を複数枚投稿。水族館と思われる場所で、サングラスのスタンプで顔を隠した祖父母や両親、兄弟とみられる家族とともに並び、全員でM!LKの楽曲「爆裂愛してる」（2026年）のポーズを決めた集合写真を公開した。その他にも、水族館での佐野のソロショットや兄弟との3ショットなどを披露している。
この投稿にファンからは「素敵な家族」「仲良しなのが伝わる」「みんな似てる」「家族ショット最高」「ほっこりした」「骨格がそっくり」などの反響が。また、俳優の町田啓太も「骨格爆裂似すぎ」と反応し、佐野も「まっちー（町田）爆裂使いこなせてます◆（※◆は正式にはハートマーク）」と返答しており、仲の良さが垣間見えるやりとりとなっている。（modelpress編集部）
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【写真】M!LK佐野「骨格がそっくり」祖父母・両親らとの集合ショット
◆佐野勇斗、家族集合ショット公開
佐野は「家族で爆裂かましてきた」と添えて、家族との写真を複数枚投稿。水族館と思われる場所で、サングラスのスタンプで顔を隠した祖父母や両親、兄弟とみられる家族とともに並び、全員でM!LKの楽曲「爆裂愛してる」（2026年）のポーズを決めた集合写真を公開した。その他にも、水族館での佐野のソロショットや兄弟との3ショットなどを披露している。
◆佐野勇斗の投稿に反響
この投稿にファンからは「素敵な家族」「仲良しなのが伝わる」「みんな似てる」「家族ショット最高」「ほっこりした」「骨格がそっくり」などの反響が。また、俳優の町田啓太も「骨格爆裂似すぎ」と反応し、佐野も「まっちー（町田）爆裂使いこなせてます◆（※◆は正式にはハートマーク）」と返答しており、仲の良さが垣間見えるやりとりとなっている。（modelpress編集部）
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