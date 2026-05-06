今後、大谷の二刀流はどうなるのか(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間5月5日、敵地でのアストロズ戦に先発登板し、今季最長の7回89球、4安打2失点8奪三振という内容で降板し、今季2敗目を喫した。チームは1−2で敗れている。【動画】大谷翔平のエグいスイーパー！空振り三振を奪うシーンをチェックこの日も投手専念でマウンドに上がったが、打線の援護に恵まれなかった。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』