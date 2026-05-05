消化試合が１試合少ないなか、プレミアリーグで首位に立つアーセナルとの勝点差は「５」となった。現地５月４日に開催された第35節で、２位のマンチェスター・シティは11位のエバートンと敵地で対戦。土壇場のゴールで３−３のドローに持ち込んだものの、アーセナルが今節に勝利したため、勝点差は広がり、優勝争いから一歩後退してしまった。この一戦で終了間際の同点弾を含む２発でチームを救ったのが、ジェレミー・ドクだ