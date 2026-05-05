小学校中学年で塾に入ったものの、勉強する気は一切なく、ノートは落書きばかり。成績も無残な結果だったという河野ゆかりさんはその後、東大理科IIIに合格する。なぜ急成長できたのか。まずは、小中学生編をお届けしよう――。（前編／全2回）※河野ゆかり『東大医学部卒河野ゆかりの 「仕組み化」勉強法意志力に頼らない学習自走化メソッド』（KADOKAWA）の一部を再編集したものです。■まさかの「偏差値マイナス」の小学校時