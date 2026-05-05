ビジネスの場では、どのような服装をすればいいのか。パーソナルスタイリストの政近準子さんは「IT系の人で、アップルのスティーブ・ジョブズやフェイスブック（現メタ）のマーク・ザッカーバーグのまねをして、黒やグレーのTシャツしか着ない人がいる。こうした服装の『制服化』には気を付けたほうがいい」という――。※本稿は、政近準子『装力』（時事通信社）の一部を再編集したものです。アップルの世界開発者会議（WWDC）で