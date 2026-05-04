Image: 346design こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。アウトドアや音楽フェスで缶ドリンクを飲むとき、ぬるくなったり持ち歩きや置き場所に困ることって多くないですか？そんな悩みをまとめて解消してくれるのがキャップ付き保冷缶ホルダー「DAVI Can Holder」。缶ドリンクにしっかりフタができ、ストラップを使えば首から下げてハンズフリーで持