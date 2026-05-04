静岡・御前崎市出身のサーフィン女子・池田美来（みらい、１８）が夢の五輪切符獲得を目指している。優勝すれば２８年ロサンゼルス五輪出場権を得ることができるアジア大会（９月２５日開幕、愛知）に日本代表としての出場が決まっており、トレーニングに励んでいる。「五輪で金メダルを目標にしていた。まだスタートラインにも立っていないが、可能性が出てきてうれしい」と笑顔を見せた。小学６年の１１歳８か月で国内最年少