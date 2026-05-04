静岡・御前崎市出身のサーフィン女子・池田美来（みらい、１８）が夢の五輪切符獲得を目指している。優勝すれば２８年ロサンゼルス五輪出場権を得ることができるアジア大会（９月２５日開幕、愛知）に日本代表としての出場が決まっており、トレーニングに励んでいる。「五輪で金メダルを目標にしていた。まだスタートラインにも立っていないが、可能性が出てきてうれしい」と笑顔を見せた。

小学６年の１１歳８か月で国内最年少のＪＰＳＡ（日本プロサーフィン連盟）プロ資格を獲得。７年経過して、１８歳になった。３月に高校を卒業し、プロ一本で夢に挑む。プロ最高峰チャンピオンシップツアー（ＣＴ）出場権を争うチャレンジャーシリーズ（ＣＳ）に昨年は初めてフル参戦して、世界との差も痛感。「足りないところが８割、良さは２割に気付けた」。現在は新コーチの元で基礎から見つめ直し、ターンの向上などを図る。「今は、リニューアルしている感じ」と表現。その中でも「見てくれる人に元気を届ける、かっこいいと思われる自分らしいサーフィンをしたい」と力を込めた。

約２０枚の愛用ボードは、ほぼピンク色で統一。父・良隆さん（６５）が撮影時に見分けやすいよう、小学４、５年頃から選んできた色だ。母・美枝子さん（５１）も「ピンクといえば美来」と話す。白が主流だったボード界にも変化が見え、「最近は若い選手を中心にカラフルなボードが増えている」と“美来カラー”の存在感は増す。

あこがれの五輪へ。大一番は、愛知・田原市で行われる。池田がプロ資格を得た“原点の海”だ。「小さい頃から田原には時々来ていて、なじみのある土地。風で波が変わる感じも御前崎と似ている。個人的にも好きな場所なので、いい形で試合ができると思う」とイメージを膨らませた。思い出の地で、初のオリンピック切符をつかみ取る。（伊藤 明日香）

◆池田 美来（いけだ・みらい）２００７年１１月７日、静岡・御前崎市生まれ。１８歳。地元の御前崎一小、浜岡中に進学。大阪市・広域通信制高校Ｎ高を今年３月、卒業。元プロウィンドサーファーの父・良隆さんの影響で、５歳でサーフィンを始める。１９年のＪＰＳＡ夢屋サーフィンゲームス田原オープンでプロ資格獲得。「ＩＳＡ Ｕ―１６、１８」日本代表選出、世界ジュニア選手権３位。２４年アジア選手権優勝。１６０センチ、５４キロ。家族は両親、妹。血液型はＡＢ。