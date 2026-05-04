漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」の中間結果が発表された。公式Xでは100位までの紹介ビジュアルが公開されている。【画像】100位まで紹介！『ワンピース』人気キャラ投票の中間結果ビジュアルこれは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域か