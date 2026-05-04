『ワンピース』人気キャラ投票の中間結果発表 100位までのビジュアル公開
漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」の中間結果が発表された。公式Xでは100位までの紹介ビジュアルが公開されている。
【画像】100位まで紹介！『ワンピース』人気キャラ投票の中間結果ビジュアル
これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域から参加可能となっている。
中間結果1位はルフィ、2位がゾロ、3位がサンジ、4位がナミ、5位がロー、6位がロビン、7位がエース、8位がシャンクス、9位がウタ、10位がチョッパーとなった。
11位はハンコック、12位はロックス、13位はコラソン、14位はサボ、15位はクロコダイル、16位はウソップ、17位はヤマト、18位はペローナ、19位はルッチ、20位はブルック。
21位はロキ、22位はくま、23位はバギー、24位はドフラミンゴ、25位はキッド、26位はフランキー、27位はマルコ、28位はカタクリ、29位はキャロット、30位はジンベエとなっている。なお、31位はミホークだった。
公式XではTOP100位まで公開。最終の結果発表は2026年8月開催予定の「ONE PIECE DAY ’26」にて実施され、上位にランクインしたキャラクターは、尾田氏がイラストを描きおろし、アニメ、ゲーム、グッズなどのさまざまなメディアミックス展開を予定している。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編が現在放送中。
（C）尾田栄一郎／集英社
【画像】100位まで紹介！『ワンピース』人気キャラ投票の中間結果ビジュアル
これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域から参加可能となっている。
11位はハンコック、12位はロックス、13位はコラソン、14位はサボ、15位はクロコダイル、16位はウソップ、17位はヤマト、18位はペローナ、19位はルッチ、20位はブルック。
21位はロキ、22位はくま、23位はバギー、24位はドフラミンゴ、25位はキッド、26位はフランキー、27位はマルコ、28位はカタクリ、29位はキャロット、30位はジンベエとなっている。なお、31位はミホークだった。
公式XではTOP100位まで公開。最終の結果発表は2026年8月開催予定の「ONE PIECE DAY ’26」にて実施され、上位にランクインしたキャラクターは、尾田氏がイラストを描きおろし、アニメ、ゲーム、グッズなどのさまざまなメディアミックス展開を予定している。
『ONE PIECE』は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートし、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破し社会現象化した。テレビアニメ『ONE PIECE』エルバフ編が現在放送中。
（C）尾田栄一郎／集英社
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