[5.3 ブンデスリーガ第32節 ボルシアMG 1-0 ドルトムント]ブンデスリーガは3日、第32節を各地で行い、FW町野修斗とDF高井幸大所属のボルシアMGがドルトムントを1-0で下した。この結果、ボルシアMGはブンデスリーガ残留を決めた。町野は1点リードの終盤に途中出場し、高井は出番はなかった。2位のドルトムントを相手に終盤まで0-0のまま時間を進めた一戦。勝負は後半43分に決まった。中盤の攻守の切り替えからMFヤニク・エンゲ