◆ファーム・リーグ巨人３×―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人・松浦慶斗投手（２２）が初回の先頭打者から緊急リリーフ。１点は失ったが、計５１球で２回２安打２奪三振とイニングまたぎで力投した。先発は右肩コンディション不良からの復帰初戦となった山崎伊織。しかし開始からわずか２球で肩の違和感を訴え、緊急降板した。当時ブルペンにいたのは左腕一人。「伊織さんの初球、いい球だったので、まさ