◆ファーム・リーグ 巨人３×―２広島（３日・ジャイアンツタウンスタジアム）

巨人・松浦慶斗投手（２２）が初回の先頭打者から緊急リリーフ。１点は失ったが、計５１球で２回２安打２奪三振とイニングまたぎで力投した。

先発は右肩コンディション不良からの復帰初戦となった山崎伊織。しかし開始からわずか２球で肩の違和感を訴え、緊急降板した。当時ブルペンにいたのは左腕一人。「伊織さんの初球、いい球だったので、まさかで。肩作ってなくて、慌ててキャッチボールしました」。約１０球で肩を仕上げ、そのまま打者と対峙（じ）した。

当初は４回から２番手でマタ、６回から３番手で西舘が登板予定。緊急事態でチームのために腕を振った。昨オフの現役ドラフトで日本ハムから加入し、現在はＭＡＸ１５５キロの球威、球速復活に向けて２軍で鍛錬を積む日々を送る。

「僕からしたら、試合で投げさせていただけることがありがたいので。あれが仕事です」。試合後はそう頼もしく話した。制球力の向上も今のテーマ。「コースを狙いすぎてカウントを悪くして打たれるケースがある。カウント負けしないように、テンポ良く自分のピッチングをしていきたい」と高みを見据えた。