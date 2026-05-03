蟹座・女性の運勢 人との出会いや関係性が活性化し、楽しい時期が続きます。いま縁がある相手は相性もよく、自分にプラスの効果をもたらす存在ですが、同時にどこか自分の信念や考え方を惑わされる側面があるのでは。現在の蟹座は特に社会面を中心に自分を積極的に鼓舞し、成長させたいと考えています。実際その思いや行動は成功しつつあり、「自分にこんな一面があったなんて！」と思えていそう。が、いまの周囲は「そんなこと必