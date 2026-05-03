蟹座・女性の運勢

人との出会いや関係性が活性化し、楽しい時期が続きます。いま縁がある相手は相性もよく、自分にプラスの効果をもたらす存在ですが、同時にどこか自分の信念や考え方を惑わされる側面があるのでは。現在の蟹座は特に社会面を中心に自分を積極的に鼓舞し、成長させたいと考えています。実際その思いや行動は成功しつつあり、「自分にこんな一面があったなんて！」と思えていそう。が、いまの周囲は「そんなこと必要ない」みたいなスタンスなのでは。可能なら、自分のそういう思いは相手に話さないほうがいいでしょう。話し合って同意できるような内容ではないと思います。

蟹座・男性の運勢

現在、自分自身を大きく変え、成長させようという意欲を強く持った蟹座。その力は主に社会面にて発揮され、難しい局面を切り開いていく強さと新しさとして生かされているでしょう。手ごたえも感じられるパワフルなときですが、いまはその意欲に対し肯定的ではない誰かも身近にいるようです。いまの蟹座は対人関係も活性化中で、気の合う相手と楽しい時間が過ごせるでしょう。が、その相手は蟹座に対し「なぜそんなに頑張るのかわからない」的意見を言うのかも。背景には価値観の違いがあるため、話し合ってわかってもらうのは難しいよう。もしうまくやりたいなら、仕事などの話はしないでおいてください。

占い：アストロカウンセラー・まーさ