ゴールデンウィーク（GW）などの大型連休中に、子どもが突然熱を出して「休日当番医」へ駆け込んだ経験がある人も多いのではないでしょうか。無事に診察を終えて会計を済ませた際、「いつもより少し高い気がする……」とふと疑問を感じたことはありませんか。 その直感は正しいといえます。日本の医療制度では、受診する曜日や時間帯によって「加算」という仕組みがあり、窓口で支払う料金が変わるようになって