夏に向かって暑さが厳しくなっていきます。家の非常持ち出し袋、お出かけカバンやバッグに入れる防災グッズ（ポシェット）を夏バージョンにしましょう。家に被害が少なかった場合は在宅避難になり、家が大きく被災した場合は体育館や自治会事務所などの避難所に身を寄せることになりますが、停電・節電で普段のようにエアコンを使えるとは限りません。「暑さ対策」が必要です。この季節の衣替えのついでに、夏バージョ