5月1日、日米同時公開された映画『プラダを着た悪魔2』は、2006年に大ヒットした「プラダを着た悪魔」の続編で、トップファッション誌「ランウェイ」の“悪魔”のような編集長ミランダ（メリル・ストリープ）に、アシスタントとして採用されたアンディ・サックス（アン・ハサウェイ）が奮闘する日々が描かれ大ヒットした。〈連続写真〉マキロイがすごいのは「ボールにかける圧」真似をするには『タオル軌道ドリル』がオススメ！20