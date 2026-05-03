今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【密造料理祭2026】豆腐お嬢ついなちゃん #113 【活力養う豆腐のカツ煮】』というT.N.Chaosさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）祝！密造料理祭2026開催!! 密造というほどではありませんがとある名店の看板を借りて久々の投稿！ カツって結局下味とパン粉の味があれば成り立つのでは？なんて思ってみちゃったり… …そんなこと言うと豆腐女子に怒られますね。豆