テレビでタレントが、「家賃（住居費）を経費計上して節税している」と言うのを見ることがあります。 それを見て、「こういう方法で一般の人も節税できるのだろうか？」と疑問に思われたことはないでしょうか。そこで本記事では「『住居費を経費計上して節税している』とはどういうことか？」「一般の人でも住居費による節税は可能なのか？」について解説します。 所得税の仕組みについて理解が深まると思われますの