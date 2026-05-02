ミュージカル「フラガリアメモリーズ」の公式Xが2日に更新され、左足の負傷で声のみの出演になっていた俳優・荒牧慶彦（36）が3日13時公演から舞台上に復帰することを発表した。「重要なお知らせ」と題し、「ハンギョン役荒牧慶彦さんにつきまして、5月3日（日・祝）13:00公演より舞台上に復帰いたします」と舞台上に復帰することを発表。「この度は、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と改