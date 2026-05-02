ミュージカル「フラガリアメモリーズ」の公式Xが2日に更新され、左足の負傷で声のみの出演になっていた俳優・荒牧慶彦（36）が3日13時公演から舞台上に復帰することを発表した。

「重要なお知らせ」と題し、「ハンギョン役荒牧慶彦さんにつきまして、5月3日（日・祝）13:00公演より舞台上に復帰いたします」と舞台上に復帰することを発表。「この度は、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と改めて謝罪した。

文書も公開し、「ハンギョン役荒牧慶彦さんにつきまして、医師の診断のもと、所属事務所、製作委員会で協議の結果、5月3日（日・祝）13:00公演より舞台上に復帰いたします」と案内。「なお、一部のシーンではアンダースタディの三原大和さんが出演いたします。何卒ご理解ご了承を賜りますようお願いいたします」とも伝えた。

荒牧は4月17日の上演中に左足を負傷。18、19日公演は声のみで出演し、23日には「左足首の内側・外側じん帯断裂」と診断されたことを公表し、24日から29日までの8公演は舞台上の代役を立て、声のみの出演になることを発表。同30日から5月2日の4公演も一部演出を変更して上演されていた。