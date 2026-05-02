モデルで俳優の本田翼さん（33）が2026年4月26日、自身のインスタグラムを更新。白いキャミソールをあわせたコーデを披露した。「チャレンジしたくなるような白コーデ」本田さんは、代官山の店舗を訪れたことを報告し、白いキャミソールと白いパンツを合わせたコーデやサングラスをかける姿を投稿した。「今年の夏にチャレンジしたくなるような白コーデのラインナップが魅力的でした」とつづっていた。インスタグラムに投稿された