5連休初日となる2日、JR博多駅は朝から、ゴールデンウイークをふるさとや行楽地で過ごす人たちで混雑しました。2日午前、JR博多駅の新幹線ホームは大きな荷物を持った旅行客や帰省する人たちで混雑しました。山陽新幹線と九州新幹線はいずれも2日が下りのピークとなっています。大阪から大分に向かう家族は「おばあちゃんの家に家族で帰省するために来ました」「楽しみ！」「（おばあちゃんと）遊びたい」