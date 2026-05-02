◆卓球世界選手権団体戦第５日（２日、英ロンドン）１００周年記念大会が聖地・ロンドンで行われ、リーグ戦から登場の世界チームランク２位の日本女子が、日本時間２日午後６時から同５７位のイングランドとの初戦を迎える。日本のオーダーは、第１試合にシングルスの世界ランク５位の張本美和（木下グループ）、第２試合に同１１位の早田ひな（日本生命）、第３試合に同１６位の長崎美柚（木下グループ）が名を連ねた。世