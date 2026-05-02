◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―巨人（２日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が先制適時二塁打を放った。０―０の初回。２死から森下が左翼線に二塁打を放って出塁すると、続く佐藤も又木の１４４キロ直球を左翼線にはじき返した。試合前時点で打率３割８分７厘、７本塁打、２５打点でセ・リーグ３冠。好調のバットで突破口を開いた。