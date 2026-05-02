「５秒日記」［著］古賀及子年明けから短い日記をつけるようになった。「○○して楽しかった」とか「○○して疲れた」とか、日記というよりメモ的なもので、読み返しても特に何の感慨も湧かない。ふてくされかけていた頃に本書に出会い、これだ！と発奮した。著者の古賀さんは人気の日記エッセイスト。『5秒日記』とは、5秒で書く日記、ということではなく、一日のうちのある5秒を「さっと、虫取りの網でとんぼを捕まえるみ