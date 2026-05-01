◆パ・リーグロッテ０―１０西武（１日・ＺＯＺＯマリン）ロッテは相手先発の佐藤爽（そう）投手相手に、７回まで２安打と打線が沈黙。投手陣も踏ん張れず２０安打１０失点と炎上し、３連戦の初戦を落とした。サブロー監督は佐藤に対し「うちのバッターが受け身になってたなと思いますね。コントロールは良かった。この強風の中でちゃんと球を操れていて、たいしたもんだなと思います」と脱帽。「次もし対戦あったらね、打っ