移動販売車を使った買い物支援など、お年寄りの暮らしを支えるために活躍が期待されます。上関町に新しい地域おこし協力隊が着任し、委嘱状が手渡されました。上関・西哲夫『上関町地域おこし協力隊に委嘱します』上関町の地域おこし協力隊に着任したのは、大阪市出身の塩見有加子さん62歳です。塩見さんはこれまで生まれ育った大阪でフリーのインストラクターとして高齢者向けの体操教室を開くなどしてきました。社会