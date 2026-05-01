ドルトムントのCEOカルステン・クラマー氏が来日したドイツ・ブンデスリーガのボルシア・ドルトムントは4月30日、今夏にジャパンツアーを行うことを発表した。FC東京との発表会見に出席をしたドルトムントCEOのカルステン・クラマー氏が「ブンデスリーガに見合った選手たちが多くプレーしている」と現在のJ1リーグを評価した。クラマー氏は「日本のサッカーに対しては非常に大きなリスペクトを持っています」と切り出し、「ブ