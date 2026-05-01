1日午前、JR小野田線で乗客を乗せた車両がドアが開いた状態でホームから5ｍほど移動しました。けが人はいませんでした。JR西日本によりますと、1日午前7時50分ごろ、JR小野田線の雀田駅構内で、下り列車がドアが開いた状態で移動しているのをホームに停車していた上り列車の運転士が発見し無線で通報しました。無線を受けた下り列車の運転士はすぐに車両を停止しましたが、ドアが開いた状態で5ｍほど移動したというこ