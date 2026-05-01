●ゴールデンウィーク後半5連休も 天気変化が忙しい日々●3日(日)は午後に激しい雨も 車の運転は視界不良など要注意●4日(月)も弱い雨残るが 連休終盤は再び晴天＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 5月スタートのきょう1日(金)も雨傘、そして上着が手放せない一日でした。上空の寒気や気圧の谷の影響で度々急な雨が降りやすい不安定な天気が続き、最高気温は山口市内など所々で3月下旬並み…と肌寒い状態も続きました。