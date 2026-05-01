●ゴールデンウィーク後半5連休も 天気変化が忙しい日々

●3日(日)は午後に激しい雨も 車の運転は視界不良など要注意

●4日(月)も弱い雨残るが 連休終盤は再び晴天

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5月スタートのきょう1日(金)も雨傘、そして上着が手放せない一日でした。上空の寒気や気圧の谷の影響で度々急な雨が降りやすい不安定な天気が続き、最高気温は山口市内など所々で3月下旬並み…と肌寒い状態も続きました。





県内の天気をぐずつかせた低気圧の雲が東に進んでいて、これから低気圧の後ろ側、東シナ海に広がる雲のない晴天エリアの中に県内は入っていくことで、あす2日(土)は穏やかな空模様となります。





しかし、さらに西…大陸方面では、もう次の低気圧の雲が大きくまとまりつつあり、またも晴天は長続きしません。





県内は、あす2日(土)の日中は穏やかな空模様が続きますが、その後、低気圧の接近で、あさって3日(日)は再び天気下り坂です。





3日(日)は昼前頃から雨が降り始めると、午後は一時激しい降り方となる心配もあります。





この激しい雨は、雨傘だけでは心もとないかもしれません。また、車を運転される方も、雨による視界不良や大きな水たまりなどに十分気を付けて、なにより安全第一を心がけてください。





5連休の中で一番大きく天気が崩れるのは日曜日ですが、月曜日の「みどりの日」も日中いっぱい弱い雨が所々で残りやすい雰囲気。5日の「こどもの日」と6日の振替休日は穏やかな晴天…という流れで、様々な天気の表情がやってくる5連休となりそうです。



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あす2日(土)の県内は晴天でスタート。昼頃から徐々に雲が目立ってきますが、夕方にかけて晴れ間も十分の、落ち着いた空模様が続くでしょう。また、日ざしとともにグンと気温が上がって、所々で最高気温25度以上の“夏日”になるほどの汗ばむ陽気に。お出かけの際は水分補給などを、こまめにお願いします。





あさって3日(日)は、また天気下り坂…昼前には雨が降りだし、午後は一時、雨が激しく降ったり、突風で雨が斜めから降りこむなどして、雨傘が役に立たない状況になる心配もあります。屋外のイベント、車の運転など、安全第一の行動を心掛けていきましょう。





月曜日の「みどりの日」も、日中いっぱい弱い雨が残りやすく、さらに気温の上がり方は鈍く、再び昼間でも上着が必要な肌寒さに。

「こどもの日」の火曜日と振替休日の水曜日は、お出かけ日和の晴天ですが、朝ヒンヤリ、昼は汗ばむくらい…という一日の激しい寒暖差と、強い日ざしに伴う強い紫外線に気を付けましょう。



空模様の変化に上手に対応していきながら、安全、健康に気を付けて、充実したゴールデンウィークをお過ごしください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

