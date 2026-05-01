老朽化などに伴いリニューアルが進められていたJR別府駅高架下の駅市場で1日、全てのエリアがグランドオープン。初日から多くの客でにぎわいました。 【写真を見る】「こんなに綺麗になって」べっぷ駅市場グランドオープン大分・別府市 リニューアルが完了したべっぷ駅市場前では1日、JR九州の古宮洋二社長らが出席して開業式典が行われました。 べっぷ駅市場は老朽化に伴いおととし10月からリニュ&#